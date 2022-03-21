ФІДЕ дискваліфікувала на пів року російського шахіста Карякіна, який підтримав війну

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) дискваліфікувала на шість місяців російського гросмейстера Сергія Карякіна. Раніше він публічно підтримав війну Росії проти України, яку Москва називає «спеціальною воєнною операцією».

Відповідне рішення 21 березня одноголосно ухвалила комісія з етики ФІДЕ.

«Комісія з етики вважає… що заяви Сергія Карякіна, які за його власним вибором і поданням можуть бути повʼязані з грою в шахи, шкодять репутації гри в шахи та/або ФІДЕ. Ймовірність того, що ці заяви завдадуть шкоди репутації особисто Сергія Карякіна, також велика», – вказано в документі.

Сергієві Карякіну нині 32 роки, він народився в українському місті Сімферополь. До 2009 року виступав за збірну України. Як український шахіст, став наймолодшим гросмейстером світу, маючи 12 років і 211 днів. У 2004 році в складі збірної України став переможцем Всесвітньої шахової олімпіади. У липні 2009 року отримав російське громадянство указом тодішнього президента Росії Дмитра Медведєва.