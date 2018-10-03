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03 Жовтень 2018, Київ 18:51
Новини | Міжнародні

Колишній віце-прем’єр-міністр Росії обраний президентом ФІДЕ

Екс-віце-прем'єр Росії Аркадій Дворкович заявив, що одним з головних своїх завдань на посаді голови ФІДЕ бачить підвищення інвестиційної привабливості шахів

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Колишній віце-прем’єр-міністр Росії Аркадій Дворкович обраний президентом Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) на конгресі організації в грузинському місті Батумі.

Дворкович заявив, що одним з головних своїх завдань бачить підвищення інвестиційної привабливості шахів.

Він мав двох опонентів – чинного заступника голови ФІДЕ Георгіоса Макропулоса та британського гросмейстера Найджела Шорта. Останній зняв свою кандидатуру на користь росіянина під час виступу 3 жовтня.

Макропулос раніше заявляв, що прихильники Дворковича намагаються впливати на голосування Сербії на виборах президента ФІДЕ «подарунками» та «шахрайськими спонсорами». Комісія ФІДЕ з етики не виявила порушень із боку команди росіянина, але виключила делегацію Сербії з процесу голосування.

Дворкович замінив на посаді іншого росіянина – Кірсана Ілюмжинова, який очолював ФІДЕ від 1995 року. Той перебуває під санкціями США, Вашингтон вважає його відповідальним за допомогу уряду Башара Асада в Сирії.

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