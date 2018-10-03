Росіянин, грек та британець є суперниками в боротьбі за посаду президента ФІДЕ

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) 3 жовтня має оголосити, хто стане новим президентом організації замість росіянина Кірсана Ілюмжинова, який очолював ФІДЕ понад 20 років. Голосування відбувається на Конгресі ФІДЕ, який відбувається в грузинському місті Батумі.

185 делегатів, що представляють країни-члени ФІДЕ, оберуть одного з трьох кандидатів. Ними є чинний заступник голови ФІДЕ Георгіос Макропулос, колишній віце-прем'єр-міністр Росії Аркадій Дворкович і британський гросмейстер Найджел Шорт.

У липні російський президент Володимир Путін побажав успіху Дворковичу і публічно спрогнозував, що він стане президентом ФІДЕ.

Тоді ж Макропулос заявив, що прихильники Дворковича намагаються впливати на голосування Сербії на виборах президента ФІДЕ «подарунками» та «шахрайськими спонсорами». Комісія ФІДЕ з етики не виявила порушень із боку команди Дворковича, але виключила делегацію Сербії з процесу голосування.

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Ілюмжинов, колишній багаторічний лідер російського регіону Калмикія, перебуває під санкціями США, Вашингтон вважає його відповідальним за допомогу уряду Башара Асада в Сирії.