ФІДЕ: кандидат у президенти від Росії звернувся до Антикорупційного комітету

Російський кандидат на посаду президента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Аркадій Дворкович звернувся до новоствореного у керівному органі світових шахів Антикорупційного комітету із запитом щодо свого опонента на виборах.

«Я був приємно здивований, дізнавшись про рішення нинішнього керівництва ФІДЕ запровадити антикорупційні заходи. Шаховий світ потребував цього впродовж багатьох років, і я дещо здивований. Пан Макропулос не виступав із такими ініціативами раніше, будучи одним із лідерів ФІДЕ протягом більш як 30 років. У будь-якому випадку це позитивний крок», – відзначив Дворкович у мережі Twitter 14 липня, демонструючи свій запит.

У самому документі російський представник звернув увагу на нерівномірність представлення країн у списку керівників ФІДЕ. «У цілому система призначень у ФІДЕ виглядає корупційною, і, очевидно, пан Макропулос використовує її в багатьох випадках, щоб винагородити своїх політичних союзників і особистих друзів», – ідеться в запиті.

Раніше цього тижня Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) усунула від керівництва президента організації, представника Росії Кірсана Ілюмжинова.

«Комісія з етики одноголосно вирішила, що пан Ілюмжинов винен у порушенні Кодексу етики ФІДЕ. Пан Ілюмжинов карається тимчасовим відстороненням від посади строком на 18 місяців», – йшлося в повідомленні.

Ілюмжинов назвав це рішення неправомірним і політичним та звинуватив у ньому заступник голови організації Ґеорґіоса Макропулоса. «Він так усуває конкурентів і розчищає шлях у президенти ФІДЕ. Крім того, торік Макропулос був у США, зустрічався з Гаррі Каспаровим. Вони після цього почали писати листи і вимагати, щоб я подав у відставку», – сказав Ілюмжинов.

Наприкінці червня Кірсан Ілюмжинов оголосив, що не збирається балотуватися на новий термін після 23 років на посаді. Він заявив, що натомість підтримає кандидатуру колишнього віце-прем’єр-міністра Росії Аркадія Дворковича.

Ілюжминов очолив організацію у 1995 року. Він запам’ятався, зокрема, припущенням, що шахи винайшли прибульці. Крім того, посадовець казав, що вони його викрадали.

У 2015 році його повноваження були обмежені, оскільки влада США звинуватила його в підтримці уряду Сирії і запровадила проти нього санкції. Після цього Ілюмжинов подав позов до міністерства фінансів США про захист честі і гідності, вимагаючи 50 мільярдів доларів компенсації за моральний і матеріальний збиток від санкцій.

У період із 1993 до 2010 року Ілюмжинов очолював російську республіку Калмикія.