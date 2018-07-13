Росіянина Ілюмжинова усунули від керівництва ФІДЕ

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) усунула від керівництва президента організації, представника Росії Кірсана Ілюмжинова, йдеться в повідомленні прес-служби ФІДЕ.

«Комісія з етики одноголосно вирішила, що пан Ілюмжинов винен у порушенні Кодексу етики ФІДЕ. Пан Ілюмжинов карається тимчасовим відстороненням від посади строком на 18 місяців, починаючи з сьогоднішнього дня», – йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням, Ілюмжинов відсторонений на шість місяців, до 12 січня 2019 року. Ще на 12 місяців дискваліфікації йому надане відтермінування на два роки.

Ілюмжинов назвав це рішення неправомірним і політичним та звинуватив у ньому заступник голови організації Ґеорґіоса Макропулоса. «Він так усуває конкурентів і розчищає шлях у президенти ФІДЕ. Крім того, торік Макропулос був у США, зустрічався з Гаррі Каспаровим. Вони після цього почали писати листи і вимагати, щоб я подав у відставку», – сказав Ілюмжинов.

Наприкінці червня Кірсан Ілюмжинов оголосив, що не збирається балотуватися на новий термін після 23 років на посаді. Він заявив, що натомість підтримає кандидатуру колишнього віце-прем’єр-міністра Росії Аркадія Дворковича.

Ілюжминов очолив організацію у 1995 року. Він запам’ятався, зокрема, припущенням, що шахи винайшли прибульці. Крім того, посадовець казав, що вони його викрадали.

У 2015 році його повноваження були обмежені, оскільки влада США звинуватила його в підтримці уряду Сирії і запровадила проти нього санкції. Після цього Ілюмжинов подав позов до міністерства фінансів США про захист честі і гідності, вимагаючи 50 мільярдів доларів компенсації за моральний і матеріальний збиток від санкцій.

У Міжнародній федерації шахів вимагали відставки Ілюмжинова.

У період із 1993 до 2010 року він очолював російську республіку Калмикія.