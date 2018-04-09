Міжнародна федерація шахів вимагає відставки свого президента – він під санкціями США

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) вимагає від громадянина Росії Кірсана Ілюмжинова негайно піти у відставку з посади президента організації. Звернення опубліковане на сайті ФІДЕ.

Свою вимогу у керівництві ФІДЕ пояснили фінансовими проблемами, яких організація зазнала через те, що міністерство фінансів США запровадило щодо Ілюмжинова санкції. У зв’язку з цим ФІДЕ сказує на «несприятливий вплив на репутацію міжнародної федерації, який підриває довіру шанувальників шахів».

Питання про звільнення Ілюмжинова з посади було порушене на засіданні президентської ради організації, що відбулося 7 – 8 квітня в Мінську. За його відставку висловилися 14 членів ради.

Раніше розрахунковий банк Міжнародної шахової федерації, швейцарський UBS, попередив, що збирається в квітні закрити рахунки організації через санкції щодо Ілюмжинова. У березні 2017 року інформація про його відставку з’явилася на сайті ФІДЕ, тоді сам Ілюмжинов назвав цей інцидент провокацією. Тоді ж він заявляв, що залишить свою посаду, якщо хтось доведе, що він є «перешкодою» для організації через санкції США.

Кірсан Ілюмжинов обіймає посаду президента ФІДЕ з 1995 року. У 2015 році його повноваження були обмежені, оскільки влада США звинуватила його в в підтримці уряду Сирії і запровадила проти нього санкції. Після цього Ілюмжинов подав позов до міністерства фінансів США про захист честі і гідності, вимагаючи 50 мільярдів доларів компенсації за моральний і матеріальний збиток від санкцій.