Росіянин не збирається знову очолювати Міжнародну федерацію шахів після 23 років на посаді

Голова Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ), росіянин Кірсан Ілюмжинов не збирається балотуватися на новий термін після 23 років на посаді.

«Я ухвалив рішення не висувати свою кандидатуру в жовтні цього року на черговому конгресі ФІДЕ на посаду президента цієї організації», – сказав Ілюмжинов агентству «Інтерфакс».

Він заявив, що натомість підтримає кандидатуру колишнього віце-прем’єр-міністра Росії Аркадія Дворковича.

Ілюжминов очолив організацію у 1995 року. Він запам’ятався, зокрема, припущенням, що шахи винайшли прибульці. Крім того, посадовець казав, що вони його викрадали.

У 2015 році його повноваження були обмежені, оскільки влада США звинуватила його в підтримці уряду Сирії і запровадила проти нього санкції. Після цього Ілюмжинов подав позов до міністерства фінансів США про захист честі і гідності, вимагаючи 50 мільярдів доларів компенсації за моральний і матеріальний збиток від санкцій.

У Міжнародній федерації шахів вимагали відставки Ілюмжинова.

У період із 1993 до 2010 року він очолював російську республіку Калмикія.