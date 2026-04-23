МЗС: кількість країн-учасниць угоди про спецтрибунал щодо злочину агресії зросла до 22

До Розширеної часткової угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України приєднається Греція, повідомив голова українського Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга 23 квітня.

«Греція щойно стала 22-ю державою, яка повідомила Раду Європи про свій намір приєднатися до Розширеної часткової угоди. Набирає обертів процес притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Справедливість неминуча», – заявив він у своїх соцмережах.

Сибіга подякував грецькій владі за підтримку зусиль із «забезпечення відповідальності» та закликав інші держави за цим прикладом сповістити Раду Європи про намір приєднатися до угоди.

Заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра привітала те, що раніше про готовність долучитися до спецтрибуналу повідомила Фінляндія.

«Це принциповий і своєчасний крок на підтримку справедливого та тривалого миру. У травні, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі, Молдова, очікується ухвалення Угоди про Керівний комітет Спецтрибуналу. Відтак трибунал перейде зі сфери декларацій у площину права», – додала вона.

У січні генеральний секретар Ради Європи Алан Берсе повідомив, що Рада Європи та Європейський Союз домовилися створити передову групу для потенційного спеціального трибуналу, який має розслідувати злочин агресії проти України.

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня 2025 року підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України. Згодом Зеленський повідомив, що доручив команді ОП та МЗС сформувати «чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу».

1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.