Процес рухається швидше, ніж на початку року – Костін про роботу над трибуналом для Росії

Посол України в Нідерландах Андрій Костін заявив, що процес створення міжнародного спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України помітно пожвавішав – попри те, що обсяг необхідного фінансування поки що невідомий.

«Зараз ми відчуваємо, що процес рухається швидше, ніж це здавалося на початку року», – сказав Костін 22 квітня у коментарі Радіо Свобода після дискусії в Європейському парламенті в Брюсселі.

За його словами, вирішальним сигналом стало те, що так звані «великі донори» – головні контриб’ютори Міжнародного кримінального суду і майбутнього трибуналу – оголосили про готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди про його створення. На 23 квітня це зробила вже 21 держава, подолавши необхідний мінімум у 16 країн.

Проте, як пояснюється у матеріалі Радіо Свобода, повний бюджет трибуналу досі не визначений, що стримує приєднання більшої кількості країн.

Пресслужба Ради Європи у коментарі Радіо Свобода повідомила, що Нідерланди надали початковий кошторис лише першого етапу роботи, і на цьому етапі «не можна оприлюднити жодних кошторисів витрат чи додаткових деталей щодо майбутнього бюджету».

Спецпосланець уряду Нідерландів Ар’єн Ейтерлінде пояснив, чому фінансове питання є настільки складним: «Оскільки мова йде про створення дуже складного, високополітичного і високозахищеного трибуналу, є багато практичних і безпекових аспектів, які мають фінансові наслідки». При цьому він наголосив, що Нідерланди з самого початку ставили умову: робота трибуналу буде можливою лише якщо витрати розподілять між іншими державами-учасницями.

Наступним ключовим моментом стане зустріч Комітету міністрів Ради Європи в Кишиневі 14–15 травня. Україна розраховує, що до того часу кількість країн-учасниць зросте щонайменше до 25.

23 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Фінляндія стала 21-ю країною, яка приєдналася до угоди для запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Міністр зазначив, що голосування за угоду відбудеться на засіданні Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі й додав, що запрошуються всі держави, не лише європейські – «частина світу не має значення, коли йдеться про універсальну цінність поваги до міжнародного права та необхідність забезпечення справедливості».

Читайте також: «Мир повинен бути справедливим. Ми знаємо, що Путіну потрібен не тільки Донбас» – Каллас

У січні генеральний секретар Ради Європи Алан Берсе повідомив, що Рада Європи та Європейський Союз домовилися створити передову групу для потенційного спеціального трибуналу, який має розслідувати злочин агресії проти України.

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня 2025 року підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України. Згодом Зеленський повідомив, що доручив команді ОП та МЗС сформувати «чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу».

1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.