Сибіга назвав аморальною затримку допомоги Україні після чергового удару РФ

Російська повітряна атака вночі проти 16 атака була переважно спрямована проти цивільних, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 16 квітня.

Він вказав на те, що внаслідок ударів загинули щонайменше четверо людей у Києві, вісім у Одесі, троє в Дніпрі та одна людина в Запоріжжі.

«Такі атаки не можуть бути нормалізовані. Це воєнні злочини, яким необхідно покласти край та притягнути винних до відповідальності», – заявив міністр.

Він закликав міжнародну спільноту до негайної реакції та розблокування всіх рішень, необхідних для збільшення тиску на Росію:

«Аморально, контрпродуктивно та небезпечно відтягувати санкції проти Росії та пакети підтримки України. Кожен день подальшої бездіяльності щодо ключових рішень надсилає неправильні сигнали та заохочує агресора продовжувати, затягувати та розширювати війну».





Сибіга повторив заклик до держав світу долучатися до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Він назвав неминуче правосуддя для керівництва РФ «адекватною відповіддю на російський терор».

14 квітня голова МЗС повідомив, що Польща та Ісландія долучилися до угоди для запуску спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Відтак, за його словами, досягнуто необхідної кількості в 17 держав-членів Ради Європи для винесення угоди на голосування у травні.

За даними Повітряних сил на ранок 16 квітня, російська армія за попередню добу запустила по Україні 703 повітряних цілі, з них вдалося знешкодити 19 крилатих ракет Х-101, вісім балістичних ракет, чотири крилатих ракети Іскандер-К та 636 дронів різних типів.