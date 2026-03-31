Сибіга: ще три країни долучилися до створення спецтрибуналу, юридичний мінімум – 16 учасників

Є нові рішення щодо приєднання до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України – про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на пресконференції 31 березня, передає кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, готовність приєднатися до створення трибуналу висловили Німеччина, Велика Британія та Молдова:

«Дякуємо нашим німецьким, британським та молдовським друзям, вже маємо 13 держав-членів Ради Європи та одну країну з-поза Євро. Ми розраховуємо на значно більшу кількість. 16 – це лише юридичний мінімум».

Сибіга закликав колег працювати для розширення цього кола держав. Він висловив надію, що додаткові оголошення пролунають «вже найближчими днями, і ми активно над цим спільно працюємо».

Висока представниця Європейського Союзу із зовнішніх справ Кая Каллас у своєму виступі заявила, що ЄС підтримує створення спецтрибуналу та Міжнародної компенсаційної комісії для України.

«Ми прагнемо досягти нового етапу в обох напрямках до наступного засідання Ради Європи та зустрічі міністрів у травні», – зазначила вона.

Напередодні Сибіга повідомляв про 11 країн, які зголосилися приєднатися до угоди про спецтрибунал – перед тим про такий намір заявила голова МЗС Латвії.

У січні генеральний секретар Ради Європи Алан Берсе повідомив, що Рада Європи та Європейський Союз домовилися створити передову групу для потенційного спеціального трибуналу, який має розслідувати злочин агресії проти України.

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня 2025 року підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України. Згодом голова держави повідомив, що доручив команді ОП та МЗС сформувати «чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу».

1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.