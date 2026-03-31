У ЄС закликають до відповідальності за злочини російських військових у Бучі

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас та топ-дипломати ЄС відвідали Київ, щоб висловити «непохитну відданість забезпеченню повної відповідальності» Росії за будь-які злочини проти України. Про це йдеться в спільній заяві високої представниці ЄС, міністрів закордонних справ 26 держав-членів і України, опублікованій 31 березня.

Дипломати прибули до України з нагоди роковин масових злочинів у Бучі під час російської окупації в 2022 році.

«Ми вшановуємо пам’ять усіх жертв різанини в Бучі та інших містах, селищах і селах по всій Україні, де цивільне населення зазнало масових убивств, катувань, сексуального насильства, примусових депортацій та інших серйозних порушень міжнародного гуманітарного права та права прав людини. Докази, зібрані після відходу російських військ, підкреслюють необхідність забезпечити повну та всеохоплюючу відповідальність», – йдеться в заяві.





Дипломати також привітали прогрес, досягнутий нещодавно в напрямку започаткування діяльності спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та створення Міжнародної компенсаційної комісії для України.

«Ми також висловлюємо нашу підтримку розслідуванню Міжнародним кримінальним судом ситуації в Україні та закликаємо всі держави-учасниці до повної співпраці. Ми наголошуємо, що відповідальність є невід’ємним елементом всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру, а також дотримання міжнародного права», – заявляють дипломати.

Національна поліція повідомила 31 березня, що за чотири роки після деокупації Бучі на Київщині правоохоронці розкрили 124 злочини, скоєні російськими військами, серед яких – 84 вбивства і 40 фактів жорстокого поводження з цивільним населенням.

Київська область, яка частково перебувала під російською окупацією з 24 лютого до 31 березня 2022 року, була звільнена від російських військ на початку квітня 2022 року. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів і зібрані численні свідчення про звірства військових РФ.

За інформацією Архівного відділу Бучанської міської ради, за період російської окупації в Бучанській громаді загинули 554 цивільних людини.

Росія заперечує причетність своїх військ до масових вбивств цивільних у Бучі. Міністерство оборони РФ стверджувало, що за час перебування російських військ у цьому місті «жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій», а президент РФ Путін назвав масові розстріли у Бучі «фейком» і «провокацією».



