Голова європейської дипломатії й очільники МЗС країн ЄС прибули до Києва

До Києва 31 березня прибули низка міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу і голова європейської дипломатії Кая Каллас, їх на залізничному вокзалі зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Приємно бути сьогодні в Києві з міністрами закордонних справ європейських країн. Кожен візит – це потужне нагадування про мужність і стійкість України. Європа – поруч із вами. Ми продовжуватимемо надавати військову, фінансову, енергетичну й гуманітарну підтримку. І ми зробимо все можливе, щоб забезпечити повну відповідальність за злочини Росії», – написала Каллас у соцмережі X.

Андрій Сибіга, раніше анонсуючи візит, вказав на символічне значення його дати – планується вшанувати роковини вбивств військовими РФ цивільних у Бучі й підтвердити намір притягнути винних до відповідальності.

«Така сильна європейська присутність у цей день демонструє, що справедливість за цей та інші російські звірства неминуча. Всеохопна відповідальність за російські злочини є життєво важливою для відновлення справедливості в Європі. І сьогодні ми будемо просувати вперед зусилля на треку справедливості», – написав Сибіга в X 31 березня.

Голова МЗС назвав візит європейської делегації «ознакою справжньої мужності й солідарності з Україною».

Днями Європейська комісія запропонувала країнам Європейського Союзу долучитися до засновників спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Сибіга привітав цей крок, назвавши особливо цінним напередодні роковин вбивств цивільних у Бучі.

Київська область, яка частково перебувала під російською окупацією з 24 лютого до 31 березня 2022 року, була звільнена від російських військ на початку квітня 2022 року. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів і зібрані численні свідчення про звірства військових РФ.

За інформацією Архівного відділу Бучанської міської ради, за період російської окупації в Бучанській громаді загинули 554 цивільних людини.

Росія заперечує причетність своїх військ до масових вбивств цивільних у Бучі. Міністерство оборони РФ стверджувало, що за час перебування російських військ у цьому місті «жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій», а президент РФ Путін назвав масові розстріли у Бучі «фейком» і «провокацією».