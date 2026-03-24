Слідчі повідомили про підозру імовірному виконавцю теракту в Бучі – поліція

Слідчі СБУ повідомили про підозру 21-річному чоловікові, якого вважають виконавцем теракту в Бучі, повідомила поліція Київської області.

«За словами підозрюваного, він познайомився з невідомим у комп’ютерній грі. Згодом спілкування продовжилося в месенджері, де йому, ймовірно, представником РФ було запропоновано вчиняти підриви на території області та надано покрокові інструкції з виготовлення вибухових пристроїв. За кожне виконане «завдання» обіцяли винагороду – 25 тисяч гривень», – інформують у поліції.

Опівдні 23 березня Служба безпеки України повідомила, що співробітники її контррозвідки та поліцейські протягом кількох годин затримали «агента РФ, який здійснив «подвійний» теракт у Бучі 23 березня».

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Раніше голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що двоє поліцейських зазнали поранень під час другого вибуху – коли приїхали на виклик після першого підриву.