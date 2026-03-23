Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Мультимедіа

Подвійний вибух у Бучі, поранено поліцейських: очевидці про теракт на Київщині

Embed
No media source currently available

0:00 0:05:12 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Перший вибух пролунав рано вранці 23 березня біля житлового будинку в Бучі Київської області. Коли на місце прибули поліцейські, стався другий вибух. Двоє співробітників поліції отримали поранення.

Підозрюваний – 21-річний мешканець Бучі, його затримали вже через півгодини. Поліція, посилаючись на його свідчення, повідомляє, що молодого чоловіка завербував через інтернет якийсь куратор, який запропонував за кожен вибух винагороду – 25 тисяч гривень (близько $570).

Деталі – у відео телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время» (створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії).

Форум

XS
SM
MD
LG