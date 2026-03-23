СБУ заявила про затримання виконавця теракту в Бучі

Служба безпеки України повідомила, що співробітники її контррозвідки та поліцейські протягом кількох годин затримали «агента РФ, який здійснив «подвійний» теракт у Бучі 23 березня».

Радіо Свобода повідомляло, що незадовго до шостої ранку поліція отримала повідомлення про вибух на одній із вулиць міста, а після прибуття на місце події екстрених служб стався ще один підрив.

«Співробітники СБУ та Нацполіції «по гарячих слідах» затримали виконавця теракту. Ним виявився 21-річний місцевий житель. За попередньою інформацією, його завербували російські спецслужбісти через Інтернет. Він отримав від рашистів інструкцію на виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв (СВП). Для дистанційної активації кожну з бомб агент спорядив мобільним телефоном. Далі фігурант заклав вибухівки на місці спланованого теракту: одну СВП заховав під лавкою біля входу до під’їзду житлового будинку, іншу – поблизу сміттєвого контейнеру», – йдеться в повідомленні спецслужби.

Кримінальнепровадження відкрито за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Раніше голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що двоє поліцейських зазнали поранень під час другого вибуху.