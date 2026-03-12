СБУ заявила про запобігання теракту у центральному парку Рівного

Служба безпеки України заявляє, що запобігла новому теракту у Рівному.

Як повідомляє преслужба відомства, чоловік заклав саморобну бомбу біля кав’ярні у центральному парку, а потім намагався втекти з місця події, його затримали.

Затриманому повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

• ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв).

За даними слідства, замовлення РФ виконував завербований наркозалежний житель Житомира, який потрапив у поле зору росяін, шукаючи «гроші на дозу» в Телеграм-каналах.

У СБУ стверджують, що згодом завербованого агента «відрядили» до Рівного, де він оселився в орендованій квартир і де за інструкцією російських спецслужбістів виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Працівники української спецслужби встановили, що чоловік замаскував вибухівку в каструлі та спорядив її гайками для підсилення уражаючої дії, після закладання СВП представники РФ планували віддалено привести його в дію за допомогою дзвінка на мобільний телефон, який був примотаний до бомби.

У лютому минулого року сталася низка вибухів біля будівель ТЦК. Зокрема через вибух в Рівненському ТЦК загинула одна людина, ще восьмеро були поранені.



У березні минулого року саморобний вибуховий пристрій здетонував в автомобілі біля одного з торгових центрів Рівного – тоді постраждали водій та пасажир. Служба безпеки України класифікувала цей вибух як спробу теракту та відкрила кримінальне провадження.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання людей, яких вони називають російськими агентами. Їх підозрюють у держзраді, диверсіях на замовлення російських спецслужб.