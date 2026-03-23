У Бучі під Києвом стався подвійний вибух, поліція називає це терактом

Поліція Київської області заявила зранку 23 березня, що правоохоронці «працюють на місці теракту в Бучанському районі». За повідомленням, о 5:35 жителька міста Буча повідомила про вибух, який стався на вулиці, внаслідок вибухової хвилі у її будинку було пошкоджено вікна.

«На місце події оперативно прибули поліцейські, рятувальники ДСНС, а також вибухотехніки поліції Київщини. Правоохоронці одразу відповідно до алгоритму дій по терористичних загрозах огородили територію та попередили мешканців про небезпеку повторного вибуху. Під час відпрацювання виклику на місці події стався ще один вибух», – ідеться в повідомленні.

Профільні служби продовжують працювати на місці події та встановлювати всі обставини, вказали в поліції.

За повідомленням голови Київської ОВА Миколи Калашника, двоє поліцейських зазнали поранень. «Постраждалих госпіталізовано, за попередньою інформацією їхній стан середньої тяжкості, загрози життю немає. Подальше лікування буде амбулаторним, без потреби у стаціонарному перебуванні», – інформує чиновник.

22 березня кілька людей зазнали поранень у Чернігові, де вибух стався в супермаркеті АТБ. Згодом у поліції уточнили, що інцидент відбувся під час відбиття російської повітряної атаки.