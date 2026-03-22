Вибух у супермаркеті стався під час відбиття російської атаки на Чернігів – поліція

Вибух у супермаркеті Чернігова стався під час відбиття російської повітряної атаки на місто, уточнили у пресслужбі Національної поліції України.

У Чернігові вдень 22 березня в супермаркеті АТБ вибухнув невідомий предмет, повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

«До лікарні доставили трьох постраждалих – чоловіка та двох жінок. Дві жінки госпіталізовані до травматологічного відділення з вогнепальними осколковими пораненнями нижніх кінцівок, стан середньої тяжкості. Чоловіку надано медичну допомогу амбулаторно, його стан легкий. Повторний огляд заплановано на завтра», – написав чиновник.

На місці працювали слідчо-оперативна група, наряди патрульної поліції, вибухотехніки та криміналісти, повідомляє поліція Чернігівщини.



