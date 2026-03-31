Чотири роки після деокупації Бучі: у поліції заявляють, що розкрили 124 злочини військ РФ

Національна поліція повідомляє, що за чотири роки після деокупації Бучі на Київщині правоохоронці розкрили 124 злочини, скоєні російськими військами, серед яких – 84 вбивства і 40 фактів жорстокого поводження з цивільним населенням.

Крім того, за даними поліції, про підозру повідомили 97 представникам російських військ, ідентифіковано 98,3% загиблих, тіла яких передали родинам для поховання, а окрема пошукова група Нацполіції займається встановленням обставин викрадення і вивезення за межі України понад пів сотні бучанців.

«Зібрані беззаперечні докази, що стало наслідком повідомлення про підозру 59 військовослужбовцям РФ, серед яких 10 командирів. Обвинувальні акти відносно 46 фігурантів скеровано до суду. Загалом встановлено понад 2500 російських військовослужбовців, які перебували в місті, переважна частина яких є військові 234-го десантно-штурмового полку РФ. Також до них були доєднані зведений загін підрозділів Росгвардіїї і підтверджено участь окремого підрозділу ФСБ. Вказані особи мали заздалегідь підготовлені списки та їх діяльність була направлена на пошук і усунення українців з патріотичною позицією й осіб, які підтримували Сили безпеки й оборони України», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними поліції, слідчі встановили всіх 12 військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку РФ, які з 5 по 9 березня 2022 року вбили 16 цивільних на перехресті вулиць Вокзальної і Яблунської. «Людей розстрілювали просто на дорозі, коли вони намагалися евакуюватися або знайти їжу. Командира цього підрозділу також ідентифіковано, після чого йому повідомлено про підозру за віддання наказу відкривати вогонь по цивільних», – йдеться в повідомленні.

«Ще один масштабний епізод – масові вбивства у районі вулиць Івана Франка, Максима Ридзанича й Набережної. Російські військові заходили у двори, виганяли людей на вулицю, роздягали їх, перевіряли мобільні телефони, після чого приймали рішення про їх страту. Після розстрілу людей, частину цих тіл окупанти спалили. Рештки обгорілих тіл були виявлені поліцейськими і криміналістами у перші дні деокупації. У подальшому були проведені необхідні слідчі дії, які дозволили ідентифікувати всіх убитих», – зазначили у поліції.

Там додали, що слідчим вдалося встановити виконавців – військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку РФ, шести з яких повідомили про підозру, а матеріали щодо окремих епізодів передані до суду.

«Ці провадження дозволили не лише зафіксувати окремі злочини, а й довести їх системний характер. Саме такі кейси лягли в основу формування практики притягнення до відповідальності командного складу збройних сил РФ. Саме в Бучі вперше застосовано підхід командної відповідальності відповідно до норм Женевських конвенцій, що стало важливим прецедентом для національної практики. Слідчі вже працюють над справами щодо командирів вищого рівня, і питання вже полягає не в можливості притягнення, а в реалізації чіткого плану дій, що робить це питанням часу», – йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, розслідування щодо дій військових РФ у Бучі триває. «Слідчі зосереджені на доведенні фактів віддання наказів, встановленні ролі вищого командування РФ і розвитку правових інструментів для ефективного розслідування міжнародних злочинів. Паралельно посилюється міжнародна взаємодія, адже ці справи – це не лише про юридичну відповідальність, а про фіксацію правди, яка має значення на глобальному рівні», – заявили у поліції.

Київська область, яка частково перебувала під російською окупацією з 24 лютого до 31 березня 2022 року, була звільнена від російських військ на початку квітня 2022 року. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів і зібрані численні свідчення про звірства військових РФ.

За інформацією Архівного відділу Бучанської міської ради, за період російської окупації в Бучанській громаді загинули 554 цивільних людини.

Росія заперечує причетність своїх військ до масових вбивств цивільних у Бучі. Міністерство оборони РФ стверджувало, що за час перебування російських військ у цьому місті «жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій», а президент РФ Путін назвав масові розстріли у Бучі «фейком» і «провокацією».