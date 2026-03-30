МЗС: 11 країн приєдналися до угоди про спецтрибунал щодо агресії Росії

Київ сподівається, що кількість держав-учасниць спеціального трибуналу про злочин агресії проти України продовжиться збільшуватися, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 30 березня.

«Ми дуже сподіваємось, що кількість держав, які приєднаються до угоди щодо Спецтрибуналу, розшириться. Станом на зараз ми вже маємо 11 країн підтверджених», – йдеться в його заяві.

Раніше сьогодні Сибіга подякував Латвії за «важливе та принципове» рішення долучитися до створення спеціального трибуналу. Про нього повідомила голова латвійського МЗС Байба Браже, заявивши, що «Росія має понести відповідальність. Правосуддя переможе».

У січні генеральний секретар Ради Європи Алан Берсе повідомив, що Рада Європи та Європейський Союз домовилися створити передову групу для потенційного спеціального трибуналу, який має розслідувати злочин агресії проти України.

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня 2025 року підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України. Згодом голова держави повідомив, що доручив команді ОП та МЗС сформувати «чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу».

1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України – про це він повідомив 1 липня.