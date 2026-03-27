Сибіга повідомив про зустріч із Рубіо на полях міністерської зустрічі G7 у Франції

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що 27 березня мав зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо на полях міністерської зустрічі «Групи семи» (G7) у Франції.

«Роль США у просуванні мирних зусиль залишається критично важливою. Пропозиції України є реалістичними і здійсненними. Тиск на Росію є ключовим для того, щоб змусити Москву припинити війну», – написав Сибіга в соцмережі X.

За словами голови МЗС України, сторони також говорили про події на Близькому Сході. «Позиція України полягає в тому, що режими в Москві та Тегерані працюють разом, щоб продовжити війну. І вони обидва повинні відчути консолідований тиск. Відчутна допомога України державам Перської затоки у захисті від іранського терору продемонструвала нашу роль як партнера з безпеки та донора», – написав Сибіга, додавши, що питання протидії російській агресії проти України має залишатися пріоритетним у міжнародному порядку денному.

Рубіо зустріч поки що не коментував.

Найближчим часом у рамках засідання міністрів G7 має початися основна багатостороння зустріч щодо України.

В іншій публікації в X раніше сьогодні голова МЗС, коментуючи повідомлення в ЗМІ про те, що Росія надає Ірану не лише супутникові дані, розвідку, але й бойові безпілотники, заявив, що такі дані «підтверджують те, що Україна говорила весь цей час: режими в Москві й Тегерані працюють разом, щоб зруйнувати безпеку в Європі та на Близькому Сході».

«На цьому тлі будь-яке скасування обмежень на російську економіку просто не має сенсу. Навпаки, тиск має бути різко збільшений. Ціна обох війн має стати нестерпною для обох злочинних режимів», – заявив Сибіга.

На даний час переговори за посередництва США, спрямовані на досягнення угоди про припинення війни РФ в Україні, фактично заморожені.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.