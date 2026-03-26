Немає миру без відповідальності: єдина позиція Вашингтона щодо війни Росії проти українських дітей

ВАШИНГТОН – Американські законодавці від обох партій під час слухань у Конгресі 25 березня різко засудили масове викрадення Росією українських дітей, виступивши єдиним фронтом на підтримку відповідальності за те, що свідки назвали одним із найтяжчих злочинів війни, що триває.

Слухання, проведене Комісією з прав людини імені Тома Лантоса – групою в Палаті представників, що зосереджена на глобальних правах людини – відбулося того ж дня, коли в новому звіті Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету було детально описано ймовірну причетність російських енергетичних гігантів до мережі таборів, де утримувалися українські діти.

Це також збіглося із самітом у Білому домі, організованим першою леді Меланією Трамп, у якому взяла участь перша леді України Олена Зеленська, присвяченим захисту та розширенню прав і можливостей дітей.

На Капітолійському пагорбі законодавці та експерти заявили, що цей момент підкреслює зростаючу міжнародну увагу до того, що, за оцінками українських чиновників, є примусовим переміщенням близько 20 000 дітей до Росії з початку повномасштабного вторгнення.

Двопартійна увага до відповідальності Росії

Виступаючи на слуханнях, конгресмен-демократ Джеймс Макговерн з Массачусетсу та конгресмен-республіканець Кріс Сміт з Нью-Джерсі наголосили, що відповідальність за дії Росії залишається спільним пріоритетом.

«Між нами немає розбіжностей», – сказав Сміт, наголосивши на двопартійній згоді щодо протистояння діям Москви.

Законодавці неодноразово посилалися на висновки міжнародних організацій про те, що Росія скоює воєнні злочини та злочини проти людяності, зокрема шляхом систематичної депортації та «перевиховання» українських дітей.

Конгресмен-демократ Ллойд Доггетт з Техасу заявив, що примусове переміщення дітей «не є побічним ефектом війни – це злочин», посилаючись на міжнародне право та ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом для президента Росії Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, уповноваженої з прав дітей.

Конгресмен Сміт назвав викрадення частиною ширшої кампанії зі знищення української ідентичності, заявивши, що дітям «промивають мізки» та відрізають від їхньої культури та сімей.

Конгресвумен-демократка Сюзанна Бонамічі з Орегону назвала цю практику «жахливою», зазначивши, що тисячі дітей залишаються зниклими безвісти, і більшість з них не повернули.

Російські чиновники часто зображують свою участь у справах українських дітей як гуманітарний жест – надання притулку, харчування чи захист дітей від війни – або як необхідність через розлад служб на окупованих територіях.

Свідки детально описують механізми викрадення

Свідчачи перед комісією, Катя Павлевич, політична радниця неурядової організації Razom for Ukraine та Американської коаліції за Україну, назвала викрадення «найбільшим випадком зникнення дітей з часів Другої світової війни».

Вона сказала, що часто згадувана цифра в 20 000 депортованих дітей є лише задокументованими випадками, тоді як до 1,6 мільйона українських дітей залишаються під російською окупацією, де вони стикаються з постійною ідеологічною обробкою та мілітаризацією.

«Це не поодинокі злочини, – сказала Павлевич. – Вони є частиною державної політики, спрямованої на знищення української ідентичності».

Вона додала, що щонайменше 400 000 дітей було зараховано до російських воєнізованих молодіжних програм, тоді як багатьох молодших дітей було розміщено в російських сім'ях або установах.

Незважаючи на обмежену співпрацю з Москвою, понад 2000 дітей було повернуто – значною мірою завдяки ризикованим операціям, координованим українською владою та групами громадянського суспільства.

Девід Крейн, головний прокурор-засновник Спеціального суду у справах Сьєрра-Леоне та засновник Глобальної мережі підзвітності, заявив законодавцям, що викрадення відображають ширшу схему, що спостерігається в сучасних конфліктах.

«Жінки та діти платять особливо високу ціну», – сказав він, попереджаючи, що корпорації та пов’язані з державою структури можуть відігравати роль, що сприяє таким зловживанням.

Крейн наголосив на створенні Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України, розпочатого у 2025 році, як важливому кроку до притягнення російського керівництва до відповідальності за розв'язання війни.

Колишній посол США з питань воєнних злочинів Девід Шеффер заявив, що трибунал є важливим, оскільки існуючі механізми не можуть повною мірою переслідувати злочин агресії.

Він назвав кампанію Росії «агресією, що продовжується», з постійними атаками, що генерують численні докази проти високопоставлених політичних та військових лідерів. Шеффер також зазначив, що хоча чинні глави держав можуть тимчасово уникнути суду, інші посадовці, включаючи військових лідерів, можуть зіткнутися з судовим переслідуванням раніше.

«Немає миру без правосуддя»

Інна Ліньова, директор Центру прав людини Асоціації адвокатів України, окреслила ширший правовий ландшафт.

Вона сказала, що численні механізми, включаючи Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний суд ООН та Європейський суд з прав людини, вже розглядають аспекти поведінки Росії. Однак вона наголосила, що залишається ключова прогалина: переслідування самого злочину агресії.

«Нещодавно створений спеціальний трибунал покликаний заповнити цю прогалину», – сказала вона, закликаючи до ширшої міжнародної підтримки та фінансування для його функціонування.

Слухання відбулося після того, як Єльська гуманітарна дослідницька лабораторія опублікувала висновки, що пов’язують російські державні компанії, включаючи «Газпром» та «Роснефть», з установами, де, як повідомляється, утримуються та піддаються ідеологічному навчанню українські діти.

Законодавці від обох партій висловили зацікавленість у подальшому дослідженні ролі таких організацій, деякі з яких запропонували додаткові слухання та потенційні санкції.

Крейн попередив, що відмова від переслідування агресії підбадьорить інших авторитарних лідерів, тоді як Шеффер заявив, що правова база, розроблена з часів Другої світової війни, вимагає поваги і вдосконалення.

«Без відповідальності, – сказав він, – буде мало шансів запобігти майбутнім агресивним війнам».