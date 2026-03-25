«Газпром» і «Роснефть» пов’язані з депортацією й індоктринацією українських дітей – Єльський університет

Російські державні енергетичні гіганти «Газпром» і «Роснефть» безпосередньо причетні до перевезення і політичної індоктринації тисяч українських дітей, йдеться в новій доповіді Лабораторії гуманітарних досліджень при Школі громадського здоров’я Єльського університету, оприлюдненій 25 березня.

У звіті «Добровільні співучасники: роль «Газпрому» і «Роснефти» у перевезенні та індоктринації українських дітей» міститься висновок, що компанії і їхні дочірні підприємства сприяли перевезенню та/або перевихованню щонайменше 2158 дітей з окупованих Росією територій України між 2022 і 2025 роками.

У звіті визначено шість таборів у Росії й на окупованих РФ територіях, куди вивозили дітей. Серед них – заклади, що належать дочірнім компаніям «Газпрому». Дослідники наголошують, що ці зусилля є частиною ширшої, систематичної кампанії.

Як зазначають автори звіту, дітей із Донецької, Луганської і Запорізької областей України перевозили до таборів, де вони стикалися з проросійськими ідеями, а в деяких випадках – з мілітаризованою діяльністю, яку описували як «патріотичне виховання».

Згідно зі звітом, дочірні компанії і профспілки «Газпрому» допомагали організовувати транспорт, видавали ваучери до таборів і сприяли заходам, визначеним як «перевиховання», що включає просування проросійських наративів і применшення української ідентичності.

У доповіді ідентифіковані 44 організації, пов’язані з цією діяльністю. Дослідники вказують, що 80 відсотків з них наразі не перебувають під санкціями США чи Європи.

У супутньому аналізі Стенфордського університету міститься застереження, що нещодавнє звільнення від санкцій у США може дозволити компаніям і надалі отримувати доходи.

«Це важливо, тому що американська зовнішня політика… вкладає долари безпосередньо в кишені двох російських компаній, причетних до насильницького переміщення і «перевиховання українських дітей», – сказала дослідниця Рут Ґібсон.

У звіті Єльського університету зазначається, що тимчасовий дозвіл Міністерства фінансів США щодо продовження певних поставок російської нафти потенційно може принести користь «Газпрому» і «Роснефти», незважаючи на чинні санкції.

На запитання Радіо Свобода про методологію провідна дослідниця Пейдж Фарренкопф відповіла, що висновки повністю базуються на загальнодоступній інформації з відкритих джерел, додавши, що дочірні фірми компаній «безпосередньо стверджували, що вони були причетні… до сприяння транспортуванню і перевихованню українських дітей».

Натаніель Реймонд, виконавчий директор дослідницького центру сказав, що висновки вже були передані офіційним особам США.

«Ми повідомили про звіт обидві палати Конгресу й адміністрацію Трампа», – сказав він, додавши, що Державний департамент був проінформований про початкові висновки.

У звіті стверджується, що участь великих державних корпорацій РФ і їхніх дочірніх компаній демонструє скоординовані зусилля, що виходять за межі державних установ.

«Цей звіт демонструє… що кампанія… є цілісним урядовим підходом… який залучає російські приватні компанії», – сказав Реймонд.

Висновки базуються на попередніх розслідуваннях депортації українських дітей, які привели до того, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна й Марії Львової-Бєлової, уповноваженої Росії з прав дітей.

Дослідники Єльського університету кажуть, що новий звіт є першим, який надає детальні докази, що пов’язують великі російські корпорації і їхні дочірні фірми з кампанією депортації українських дітей.