Міжнародна комісія ООН визнала депортацію Росією українських дітей злочином проти людяності

Міжнародна комісія ООН назвала злочином проти людяності депортацію, нелегальне переміщення та насильницьке зникнення дітей Росією з окупованих територій України, а також військовим злочином затримку у репатріації цих дітей до України. Про це, зокрема, повідомили каналу «Настоящее время» в Незалежній міжнародній комісії ООН з розслідування порушень, скоєних під час війни Росії та України.

Комісія також опублікувала новий звіт, де детально описує результати розслідування за минулий рік.

«Зібрані докази дозволяють Комісії дійти висновку, що російська влада скоїла злочини проти людяності, такі як депортація та насильницьке переміщення, а також насильницьке зникнення дітей. Комісія також підтверджує свій попередній висновок, що російська влада незаконно депортувала та переміщувала дітей, що є воєнним злочином, і невиправдано затримувала їхню репатріацію, що також є воєнним злочином», – йдеться в документі.

Також комісія визначила, що дії Росії щодо депортованих або переміщених дітей порушували міжнародне гуманітарне право та положення міжнародного права у сфері прав людини та не були обґрунтовані найкращими інтересами дитини.

У звіті комісії йдеться, що російська влада свідомо і систематично не розкриває інформацію про місце перебування дітей, розподіляє їх до дитячих будинків, віддає до прийомних сімей, у деяких випадках дітей усиновлюють російські сім’ї, попри наявність у них рідних в Україні. Це, вважає комісія, прирівнюється до іншого злочину проти людяності – насильницького зникнення дітей.

Водночас процес репатріації дітей, незважаючи на зусилля України та держав-посередників, затягується на роки.

Замість того, щоб вибудувати функціонувальну систему повернення дітей на батьківщину, російська влада «сфокусувалася на тривалому розподілі дітей у сім’ї або інституції в Російській Федерації». Комісія також зазначає, що депортованим та переміщеним українським дітям видають російське громадянство та розміщують їх на порталах для усиновлення.





Російська влада відкидає звинувачення в депортації і стверджує, що «евакуювала» дітей від бойових дій. У комісії ООН кажуть, що під час війни евакуація допустима, проте вона має бути тимчасовою, а діти мають бути повернуті на батьківщину якнайшвидше.

У звіті також йдеться про те, що ці дії мають систематичний характер, є частиною ширшої скоординованої політики, а відповідальність за них несуть російські чиновники всіх рівнів, в тому числі Володимир Путін.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.



