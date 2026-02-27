Прокудін: з окупованої Херсонщини вивезли ще одну групу дітей від 7 до 17 років

Із окупованої частини Херсонської області на вільну територію України вивезли ще одну групу дітей, повідомив голова області Олександр Прокудін 27 лютого.

«Це дівчата і хлопчики віком від 7 до 17 років. Наразі всі вони перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну й психологічну допомогу. Кожне таке повернення – це передусім історія звільнення від постійного тиску російських окупантів», – повідомив голова області.

За даними Прокудіна, батько одного з підлітків став колаборантом, привласнював кошти сина й писав на нього доноси. Хлопцю вдалося виїхати лише за два дні до можливої примусової мобілізації.





«Родина іншого врятованого хлопчика тривалий час потерпала від нічних рейдів загарбників, які зі зброєю вдиралися до будинку. Через постійну небезпеку його сестри місяцями боялися виходити на вулицю», – додав посадовець.

Прокудін зазначив, що повернення стало можливим завдяки ініціативі Bring Kids Back UA та роботі команди організації Save Ukraine. Загалом, додав голова Херсонщини, від початку 2026 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 36 дітей.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україні вдалося повернути з депортації та врятувати з тимчасово окупованих територій 2000 українських дітей, повідомила ініціатива президента України Bring Kids Back UA 18 лютого.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.







