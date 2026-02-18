На Херсонщині вдалося повернути двох підлітків з окупації – ОВА

З окупованої частини Херсонщини вдалося вивезти двох підлітків, повідомив 18 лютого начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Серед тих, кого повернули на підконтрольну Україні територію, – шістнадцятирічна дівчина, якій російські соцслужби погрожували розлукою з батьками через відмову оформлювати російський паспорт, а в школі її змушували відвідувати пропагандистські заняття», – написав Прокудін.

За даними очільника області, з початку 2026 року з тимчасово окупованих громад Херсонщини вдалося повернути 29 дітей.

Порятунок дітей став можливим у межах ініціативи Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації Save Ukraine.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україні вдалося повернути з депортації та врятувати з тимчасово окупованих територій 2000 українських дітей, повідомила ініціатива президента України Bring Kids Back UA 18 лютого.

Читайте також: Лубінець закликав до відповідальності винних після даних про табори, де РФ «перевиховує» українських дітей

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.