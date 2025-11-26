Єрмак повідомив про порятунок трьох дітей із окупованих територій

З окупованих територій України в межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще трьох дітей, повідомив увечері 26 листопада голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«17-річного хлопця вдалося вивезти раніше, але його 15-річний брат і 12-річна сестра разом з батьками залишалися в окупації. Російські військові погрожували родині, допитували батьків і змушували дітей ходити до російської школи з пропагандою. Але тепер вони нарешті у безпеці на підконтрольній території України.

16-річний юнак майже чотири роки жив під постійним наглядом окупаційних служб, які приходили додому та погрожували родині через відмову родини від російської школи. Зрештою, наші партнери допомогли хлопцю виїхати, і сьогодні він уже поруч із рідними», – написав очільник президентського офісу, подякувавши Українській мережі за права дитини за допомогу в порятунку.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.