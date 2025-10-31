Єрмак: групу дітей, депортованих Росією зі спецшколи на Миколаївщині, повернули до України

Групу неповнолітніх вихованців Новопетрівської спеціальної школи в Миколаївській області, депортованих до Росії, вдалося повернути до України, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак 31 жовтня.

Він уточнив, що повернення відбулося в межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Йдеться про дітей, яких російські військові депортували з цієї школи 2022 року. Серед них опинилися також сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

«Директорка закладу щосили намагалися вберегти дівчат та хлопців від окупантів. Вона відмовилася від переміщення до тимчасово окупованого Криму й шукала шляхи виїзду дітей у бік підконтрольної Україні території. Дізнавшись про це, окупанти прийшли з погрозами та у супроводі спецпідрозділу Росгвардії на військових машинах типу «Тигр» примусово перемістили дітей на лівий берег Херсонщини, а потім через окупований Крим, і потягом до Російської Федерації – у Анапу», – заявив Єрмак.





Голова ОП подякував Офісу омбудсмана, Міністерству закордонних справ та партнерам, які долучилися до цього повернення.

«Діти подолали великий шлях, щоб нарешті бути в Україні. Надалі їх чекає процес реінтеграції та навчання в українських закладах освіти», – додав він.

У 2023 році уповноважений Верховної Ради з прав люди Дмитро Лубінець повідомив, що 15 вивезених з Новопетрівської спецшколи дітей перебувають у Грузії.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.



