Єрмак повідомив про повернення 17 дітей з окупованих територій

17 українських дітей і підлітків вдалося врятувати з окупації, повідомив увечері 27 жовтня голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«17-річного хлопця окупанти примусово відправили до військового табору – окопи, стройові навчання, зброя, дрони – все під контролем російських військових і без згоди батьків. Іншого 17-річного юнака затримали під час обшуку дому: забрали техніку, допитували через рідних у ЗСУ, а потім ще не раз приходили й погрожували його родині. Семирічного хлопчика дідусь і бабуся змушені були ховати вдома, бо окупаційна влада готувала його до «вилучення». 12-річна дівчинка та її дев’ятирічний брат щодня стикалися з цькуванням у школі, де чули, що їх «треба вбити, бо вони українці». Сьогодні всі ці діти нарешті вдома – у безпеці, у вільній Україні», – написав чиновник.

Єрмак додав, що діти отримують необхідну допомогу, відновлюють документи й «повертаються до нормального життя».

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.