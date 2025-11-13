Єрмак: з окупації повернули 17-річного хлопця

Підлітка та його матір вдалося повернути в Україну з окупації, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак 13 листопада.

«17-річний хлопець провів понад три роки в окупації – в атмосфері постійного тиску окупаційної влади та страху примусової мобілізації до армії РФ. Російські військові регулярно ходили по домівках: перевіряли документи, проводили обшуки та допити. Навіть говорити українською було небезпечно, проте хлопець все одно навчався онлайн в українському коледжі», – повідомив чиновник.

Він уточнив, що повернення відбулося в межах ініціативи Bring Kids Back UA.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.