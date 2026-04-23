МЗС: ще одна країна долучилася до створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України

Фінляндія приєдналася до угоди для запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.



«Я дякую Фінляндії за офіційне повідомлення про свій намір приєднатися до розширеної часткової угоди Спеціального трибуналу. Фінляндія стала 21-ю державою, яка офіційно приєдналася до трибуналу. Ми з нетерпінням чекаємо на подальше зростання цієї кількості», – написав він у соцмережі Х.

Міністр зазначив, що голосування за угоду відбудеться на засіданні Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі через кілька тижнів.

Сибіга додав, що запрошуються всі держави, не лише європейські – «частина світу не має значення, коли йдеться про універсальну цінність поваги до міжнародного права та необхідність забезпечення справедливості».

Читайте також: «Мир повинен бути справедливим. Ми знаємо, що Путіну потрібен не тільки Донбас» – Каллас

У січні генеральний секретар Ради Європи Алан Берсе повідомив, що Рада Європи та Європейський Союз домовилися створити передову групу для потенційного спеціального трибуналу, який має розслідувати злочин агресії проти України.

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня 2025 року підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України. Згодом Зеленський повідомив, що доручив команді ОП та МЗС сформувати «чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу».

1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.



