«Мир повинен бути справедливим. Ми знаємо, що Путіну потрібен не тільки Донбас» – Каллас

Мир повинен бути справедливим, але Москва на переговорах хоче отримати те, що не може отримати військовим шляхом, заявила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.



«Ми всі хочемо, щоб ця війна завершилася. Звісно, найбільше цього хочуть самі українці. Росіяни хочуть за столом переговорів отримати те, що не можуть отримати військовим шляхом. Але мир повинен бути справедливим. Ми знаємо, що Путіну потрібен не тільки Донбас», – заявила вона у Києві.

Каллас зауважила, що сьогодні представники ЄС в Бучі переконалися в російській брутальності.



«Буча, звісно – це не окремий випадок. Це приклад того, як Росія веде війну абсолютно брутально. І коли віддаються території, це, звичайно, питання не лише територій. Це питання людей і того, що буде з цими людьми, як ми бачили, що відбувалося в Бучі. Відповідальність дуже важлива для справедливого миру», – наголосила вона, додавши, що тому ЄС працює над створенням спецтрибуналу, щоб притягнути Росію за її злочини.



Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росії не можна дати виграти цю війну будь-який спосіб чи отримати якусь нагороду за цю війну. За його словами, Київ робить все можливе для завершення війни дипломатичним шляхом.



«Але Росія не показує жодному наміру це зробити. Сподіваюся, що Сполучені Штати допоможуть провести Росію за стіл переговорів на трохи сторонній основі для досягнення миру», – додав він.

Володимир Зеленський сьогодні заявив, що Росія вимагає, щоб Україна залишила Донбас протягом двох місяців.

В інтерв’ю агентству Reuters, опублікованому ввечері 25 березня, Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки поставили умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки США.

Спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв висловив задоволення тим, що Зеленський «нарешті зрозумів, що США дадуть гарантії безпеки Україні лише, якщо Україна піде з Донбасу». Коментар Зеленського «не може не тішити», сказав Дмитрієв.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав неправдивими твердження Зеленського про те, що Вашингтон поставив умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки. У відповідь президент України заявив, що показав «меншу частину айсберга».

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова тристороння зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, була відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.