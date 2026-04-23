Зеленський обговорив із Науседою дронову угоду та відкриття переговорних кластерів для вступу до ЄС

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою в рамках саміту лідерів держав ЄС на Кіпрі 23 квітня.

За його словами під час зустрічі сторони «детально обговорили можливості подальшого розвитку співпраці в оборонному виробництві, зокрема у форматі Drone Deal». Зеленський висловив думку, що досвід України в побудові системи захисту життів необхідно масштабувати на всю Європу.

«Ми розраховуємо і на якнайшвидше відкриття переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу. Говорили про це з Гітанасом. У першій половині 2027 року Литва головуватиме в Раді Євросоюзу, і ми очікуємо на відповідну підтримку в усіх питаннях, що стосуються нашого повноправного членства», – додав він.

Зеленський подякував президенту Литви за послідовну підтримку України, зокрема, в програмі PURL.

Науседа також повідомив про зустріч, зазначивши, що Україна продовжує просуватися на шляху євроінтеграції, попри російську агресію.





«Литва твердо стоїть на боці України на її шляху до європейського майбутнього – 2030 рік має залишатися цільовою датою для вступу України. Переговори про вступ мають бути офіційно розпочаті на міжурядовій конференції якомога швидше», – заявив президент балтійської країни.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що чітка дата вступу України до Євросоюзу, що вважається частиною безпекових гарантій, є важливою частиною потенційного мирного врегулювання з Росією. Інакше, за його словами, президент Росії спробує зупинити процес вступу України до ЄС.

Гітанас Науседа неодноразово висловлювався на підтримку вступу України до Євросоюзу до 2030 року.