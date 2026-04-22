Чорногорія наблизилася до вступу до ЄС

Посли країн ЄС у Брюсселі схвалили рішення про початок розробки договору про вступ до Євросоюзу Чорногорії, ця країна стала ще ближчою до того, щоб стати 28-м учасником об'єднання. Жодна з інших країн-кандидатів поки що не досягла цієї стадії на шляху до вступу до ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала рішення «важливим кроком на шляху до вступу до ЄС» та «чітким визнанням прогресу, якого вдалося досягти Чорногорії». Вона також зазначила, що при розробці договору буде враховано попередній досвід, і в документі буде прописано чіткіші гарантії дотримання у країні, що вступає, верховенства права і фундаментальних цінностей ЄС.

Чорногорію привітали також інші провідні представники ЄС. Влада країни висловлює сподівання, що вона зможе вступити до ЄС не пізніше 2028 року.

Статус кандидата на вступ до Євросоюзу Чорногорія отримала у 2010 році. Її вже давно називають одним із головних претендентів на те, щоб стати першою країною, що приєдналася до ЄС, після вступу Хорватії у 2013 році.

При цьому в ЄС обговорювалася можливість прискореного надання членства для України, що викликало невдоволення країн західних Балкан, які давно «стоять у черзі». Керівництво частини країн, однак, дало зрозуміти, що виняток для України навряд чи буде зроблений. Україна набула статусу кандидата на вступ до ЄС, але офіційні переговори про вступ поки не розпочалися, їхній початок дотепер блокувала Угорщина. Після зміни влади в Будапешті цей процес може активізуватися.