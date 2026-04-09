Кос відреагувала на останні голосування в Раді: це допоможе розблокувати понад два млрд євро фінансування

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос привітала розгляд Верховною Радою законопроєктів, пов’язаних із реформами, про які закликав Європейський Союз та які є структурними маяками програми фінансування з Міжнародним валютний фондом (МВФ).

«Я вітаю позитивний прогрес у Верховній Раді, оскільки парламент України ухвалив важливі закони, пов’язані з реформами ЄС та МВФ. Це допоможе вивільнити понад EUR2 млрд ключового фінансування для стабілізації потреб України в ліквідності до літа. Це також демонструє незмінну відданість Ради шляху України до ЄС», – написала вона в соцмережі Х.

Днями Верховна Рада підтримала два законопроєкти – №15111-д про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах (схвалений за основу) та №15110 щодо продовження дії військового збору на три роки після завершення воєнного стану (схвалений в цілому).

Законопроєкт №15110, зокрема, був ухвалений на виконання меморандуму між Україною і Міжнародним валютним фондом про економічну й фінансову політику від 13 лютого цього року.

Проєкт №15111 регулює діяльність цифрових платформ, що є, як заявляли в уряді, необхідністю для подальшої інтеграції в ЄС та глобальну економіку.