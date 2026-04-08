Рада підтримала законопроєкт щодо оподаткування доходу з цифрових платформ

Верховна Рада схвалила в першому читанні за основу з умовою доопрацювання законопроєкт №15111-д про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах та оподаткування таких доходів.

«За» проголосували 234 депутати, «проти» – 22, утримались – 23.

У парламенті зауважують, що ці зміни є міжнародним зобов’язанням України, відповідно до Меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику.

«Наразі в Україні відсутнє спеціальне законодавство для податкування цифрових платформ, що має системний вплив на всю економіку країни. На сьогодні на платформах Glovo, Uklon, Bolt та Uber дохід отримують близько 400 тисяч українців, переважно кур’єри та водії. Через відсутність правового механізму такі особи працюють поза податковим полем, їх дохід залишається в тіні», – заявив міністр фінансів Сергій Марченко перед розглядом документа в Раді.

За його словами, законопроєкт передбачає запровадження з 1 січня 2027 року визначення основних вимог до встановлення підзвітним операторам платформ підзвітних продавців та подання звітів про доходи, отримані продавцями через платформи. Законопроєктом впроваджується ставка 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), отриманих через цифрові платформи.

Марченко додав, що ухвалення законопроєкту дозволить легалізувати діяльність самозайнятих громадян, надати їм офіційний статус, збільшити податкові надходження та зменшити тіньову економіку. За його словами, схвалення документа дозволить залучити до держбюджету близько 14 мільярдів гривень.

У Кабміні уточнили, що законопроєкт стосується українських та іноземних компаній, що надають цифрові послуги, які активно працюють на українському ринку (таких як Bolt, Uklon, Airbnb, Globo, Uber та інші сервіси з надання послуг, продажу товарів, надання в оренду нерухомості чи транспорту).

Урядовці пояснюють, що законопроєкт вводить спеціальний підхід до оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих через цифрові платформи. Зокрема, буде встановлено неоподатковувану суму доходів у розмірі 2 тис. євро на рік для операцій з продажу фізичними особами товарів через платформи – це означає, що разові продажі особистих (та/або вживаних) речей не оподатковуються.

Зазначається, що до другого читання законопроєкт буде доопрацьований у Комітеті ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.