Буданов «переконав» депутатів Зеленського? Зростання податків: влада ухвалила рішення

Верховна Рада України проголосувала за продовження стягнення військового збору протягом трьох років після завершення війни. До наступного голосування відклали інші закони, які є частиною зобов’язання України перед МВФ – оподаткування доходів із цифрових платформ (так званий закон «про OLX») та скасування пільги на міжнародні посилки вартістю до 150 євро.

Податкові законопроєкти Депутати приступили до ухвалення податкових законопроєктів. У межах подальшої співпраці з західними кредиторами Київ узяв на себе зобов'язання ухвалити три податкові закони. Нині ухвалили один із них – про військовий збір – де запропоновано продовжити збирати військовий збір (5%) упродовж трьох років після завершення війни. Як заявив нині міністр фінансів Сергій Марченко, цей законопроєкт є зобов'язанням України перед міжнародним валютним фондом. Другий законопроєкт (який також є зобов'язанням Києва перед МВФ) стосується цифрових платформ (так званий «податок на OLX»). Хоча законопроєкт стосується не лише OLX, а всіх цифрових платформ ( як українських, так й іноземних компаній) Bolt, Uklon, GloVo, Uber та інших сервісів з надання послуг чи продажу товарів. Законопроєкт передбачає автоматичний обмін інформацією про доходи, що були отримані через ці платформи. Цей законопроєкт не голосували. Ба більше – в Раді забракло одного голоса, щоб включити його до порядку денного. Після чого спікер Руслан Стефанчук оголосив перерву і депутати розійшлися. Законопроєкт про цифрові платформи залишили на завтра. Як і ще один – третій законопроєкт із серії так званих податкових законів. Той, що стосується оподаткування міжнародних посилок. Наразі, якщо ви щось купуєте на маркетплейсах і вміст вашої посилки не перевищує 150 євро, то вона не оподатковується. Натомість законопроєкт пропонує скасувати цю пільгу – не одразу, а з першого січня 2027 року, а також пропонується запровадити ПДВ на усі посилки з-за кордону – незалежно від їхньої вартості. Ймовірно, що до податкової епопеї парламент повернеться уже завтра.

Олег Устенко, економіст, радник президента України з економiчних питань (2019-2024 років) зауважив в етері програми Радіо Свобода «Свобода Live», що від ухваленого сьогодні закону про військовий збір державна скарбниця поповнюватиметься додатково щороку приблизно на 3 мільярди доларів.

«5% військового збору на термін три роки після воєнного періоду часу. Так, дійсно, це важка норма, але ми знаходимося у стані війни, до сих пір наші підприємці його сплачували. Те, що не подобалося багатьом у депутатському корпусі, це те, що, а чому ці кошти мають бути спрямовані в загальний бюджет держави, а було б краще, якби зробити там такий окремий рахунок, окрему таку кишеньку, куди будуть направлятися ці кошти, оці 5%, які будуть збиратися як військові збори. Це було зроблено, це додаткові кошти. Я б оцінив ці додаткові кошти приблизно на рівні біля 3 мільярдів доларів.

Наче 3 мільярди доларів і не так багато, коли мова йде знов-таки про 45 мільярдів доларів дефіциту, але все одно це додаткові кошти, які держава зможе отримати. Теж правда, що після воєнного періоду часу ці кошти, як було зазначено навіть в пояснювальній записці під час виступу міністра фінансів, будуть використовуватися на відбудову країни... 3 мільярди начебто звучить багато. Але теж правда, що якщо ви порівняєте з тими цифрами, яких збитків нам було завдано в ході цієї війни, і навіть якщо брати на станом на 2024 рік, на середину 2024 року, то там ми говоримо про прямі збитки. Неодноразово наші урядовці про це говорили, президент України про це говорив, навіть Європейська комісія. 750 мільярдів доларів. Три мільярди додаткових на рік для того, щоб відбудовувати нашу країну. Треба буде збирати 250 років, щоб відбудувати... 250 років буде потрібно для того, щоб зібрати ту суму, щоб лише прямі збитки погасити. А якщо взяти ще й непрямі збитки, то це 300 років».

Раніше депутати відмовлялись давати свої голоси за ці закони. Найпоширенішою причиною стало нерозуміння протиріччя у фінансовій політиці уряду: з одного боку уряд просив депутатів підвищити податки. А з іншого – цей самий уряд, в межах різних президентських ініціатив, оголошував про роздачу грошей для населення: як-от «тисяча Зеленського», «чекапи» і «кешбеки».

Попри тривалу відмову депутатів голосувати за ці законопроєкти, перший з них все ж був проголосований. За даними медіа, ексглава розвідки, а нині глава Офісу президента Кирило Буданов також мав зустріч з депутатами, де, серед іншого, проговорив необхідність голосування законопроєктів МВФ.

Народний депутат від «Слуги народу» Олексій Мовчан в етері програми Радіо Свобода «Свобода Live» підтвердив зустріч Кирила Буданова з народними обранцями.

«Були зустрічі голови Офісу президента із головами комітетів, але я би не сказав, що це зустріч переконання, це зустріч про розуміння ситуації. Дивіться, це дуже важливо, що Офіс президента так глибоко спілкується з парламентом. Тобто мається на увазі, не спускає якісь задачі або директиви, а просто розбирається, ставить питання. Це голова Офісу президента робить. І це виключно позитивно характеризує такий підхід, тому що видно, що людина хоче знайти результат. І власне, ці всі закони, про які ви говорите зараз, це ж все про законопроєкти, це про євроінтеграцію, МВФ, Світовий банк і так далі. Тобто це не просто про якісь речі, про дуже важливі. І, власне, це певне потепління, я би сказав, вносимо. Між парламентом і Офісом президента. І в першу чергу головою Офісу президента, тому що він проявляє таку ініціативу.

Але, окрім того, ще були зустрічі з європейськими партнерами, так само з головами комітетів, тобто і з місією МВФ, і з ключовими посольствами, і європейською комісією, там, де говорили про необхідність прийняття великого пакету законів», – зауважив він.

