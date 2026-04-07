Рада продовжила стягнення військового збору на три роки після закінчення війни

Верховна Рада 7 квітня ухвалила в другому читанні й у цілому внесений урядом законопроєкт щодо продовження дії військового збору на три роки, наступні за роком, в якому буде припинений воєнний стан. Документ підтримали 257 депутатів.

У пресслужбі парламенту зазначили, що документ ухвалений на виконання меморандуму між Україною і Міжнародним валютним фондом про економічну й фінансову політику від 13 лютого цього року.

«Законопроєкт передбачає, що військовий збір зараховуватиметься до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовуватиметься на забезпечення потреб Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

Наприкінці 2024 року в Україні ухвалили закон про підвищення податків, який серед іншого, передбачив збільшення військового збору з 1,5 до 5% (виняток – військовослужбовці).