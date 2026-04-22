Зеленський про саміт ЄС: «питання номер один – розблокування 90 мільярдів євро»

Президент України Володимир Зеленський поділився своїми очікуваннями від неформальному засідання Європейської ради, яке відбудеться на Кіпрі 23–24 квітня.

«Для нас питання номер один – це розблокування 90 мільярдів євро для підтримки України, наших Сил оборони, нашого бюджету, українців… Завтра процедура цих обговорень і рішень буде закінчена, ми розуміємо, що розмова йде конструктивна серед наших партнерів», – вказав глава держави, відповідаючи на запитання журналістів.

Також він вказав на важливість схвалення 20-го санкційного пакету, «ми повинні збільшувати тиск на Росію за її агресію, і питання не в кількості пакетів, питання в якості і в термінах», наголосив Зеленський.

Серед інших принципових питань президент України назвав дронову угоду «європейського формату» та відкриття кластерів – розділів переговорів про вступ до ЄС.

Раніше 22 квітня єврокомісарка з розширення Марта Кос заявила про можливість прогресу в переговорах з Україною про її вступ до ЄС завдяки зміні влади в Угорщині. Єврокомісарка додала, що сподівається на прогрес уже під час головування Кіпру в Раді ЄС, яке триває в першому півріччі 2026-го. А до завершення цього року Кос розраховує, що відкритими будуть усі шість кластерів.

Після перемоги на парламентських виборах в Угорщині лідер партії «Тиса» Петер Мадяр дав зрозуміти, що зніме накладене нинішнім угорським прем’єром Віктором Орбаном вето на виділення Києву кредиту 90 мільярдів євро. При цьому він зазначив, що Угорщина не відповідатиме фінансово за цей кредит і виступає проти прискореного вступу України до ЄС. Нормалізацію відносин із Києвом він обумовив дотриманням прав угорської меншини в Україні.