Мадяр: церемонія складання присяги прем’єра Угорщини пройде 9 травня

Петер Мадяр, лідер партії «Тиса», яка перемогла на виборах в Угорщині, як очікується, складе присягу на посаді прем’єр-міністра 9 травня.

«Вдень 9 травня, після офіційної церемонії присяги прем’єр-міністра, ми проведемо святковий захід на площі Кошута поблизу парламенту в Будапешті, щоб відсвяткувати політичні зміни», – написав Мадяр у соцмережах 22 квітня.

Президент Угорщини Тамаш Шуйок раніше написав у фейсбуці, що новий парламент збереться на свою першу сесію 9 травня.

За підсумками виборів, що відбулися 12 квітня, правоцентристська партія «Тиса» здобула конституційну більшість у парламенті Угорщини нового скликання, поклавши край 16-річному правлінню Віктора Орбана, який залишить посаду прем’єр-міністра.

Мадяра привітали лідери багатьох країн ЄС і президент України Володимир Зеленський. І в Брюсселі, і в Києві сподіваються, що Мадяр, який називає себе проєвропейським політиком, перегляне політику Орбана, і за його правління Угорщина перестане блокувати заходи на підтримку України.