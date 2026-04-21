Угорщина не вийде з МКС, Нетаньягу можуть затримати, якщо він приїде – Мадяр

Угорщина залишається членом Міжнародного кримінального суду (МКС), і це означає, що будь-яка особа, щодо якої є ордер МКС на арешт, буде затримана після в’їзду до країни. Про це заявив майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, партія якого здобула конституційну більшість за результатами парламентських виборів 12 квітня.

«Якщо хтось розшукується Міжнародним кримінальним судом і така людина в'їжджає на територію нашої країни, то її потрібно затримати», – сказав політик, відповідаючи на запитання журналістів у Будапешті.

Рік тому, у квітні 2025 року, офіційний Будапешт заявляв про намір вийти з МКС. Цей крок пов’язували з ордером на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, виданим МКС за обвинуваченням у військових злочинах у Секторі Гази.

Угорський прем’єр Віктор Орбан, який тепер іде у відставку, рік тому виступив із заявою про солідарність з Ізраїлем і запросив Нетаньягу до Будапешта. У разі, якщо Угорщина залишатиметься членом суду під час такого візиту, теоретично вона буде зобов’язана затримати ізраїльського прем’єра. В уряді натомість заявили, що формально приєдналися до МКС, але не ратифікували Римський статут, тому не вважають себе зобов’язаними виконувати ордери суду.