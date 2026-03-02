Доступність посилання

Радіо Свобода Weekly: Вбивство Хаменеї стурбувало Путіна, якого розшукує МКС

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Путін назвав вбивство Хаменеї «цинічним порушенням» міжнародного права

Очільник Росії Володимир Путін, країна якого останніми роками поглибила військові та стратегічні зв’язки з Іраном, назвав убивство верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї в результаті авіаударів США та Ізраїлю «цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права».

«У нашій країні аятолу Хаменеї пам'ятатимуть як видатного державного діяча, який зробив величезний особистий внесок у розвиток дружніх російсько-іранських відносин, виведення їх на рівень всеосяжного стратегічного партнерства», – цитує Путіна пресслужба Кремля.

Путін сам зіткнувся зі звинуваченнями у порушенні міжнародного права через війну Росії проти України.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) оголосив Путіна в розшук у березні 2023 року. Очільника РФ звинувачують у воєнних злочинах в Україні. Москва звинувачення заперечує та заявляє, що не визнає юрисдикцію МКС. Більше інформації тут

«Путін втратив трьох друзів, не допоміг жодному з них» – Сибіга про долю Хаменеї та інших союзників РФ

Падіння режимів Башара Асада в Сирії, Ніколаса Мадуро у Венесуелі та смерть аятоли Алі Хаменеї в Ірані вказує на те, що лідер РФ Володимир Путін «втратив трьох своїх найближчих друзів трохи більше ніж за рік» і «не допоміг жодному з них», заявив 1 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

На його думку, ці події «доводять три речі»:

«По-перше, Росія не є надійним союзником навіть для тих, хто сильно на неї покладається.

По-друге, поки Росія застрягла у своїй безглуздій війні проти України, яку вона ніколи не виграє і відмовляється припиняти, її вплив у світі різко падає.

По-третє, доміно повалених диктаторів має продовжуватися, і падіння Путіна одного дня неминуче. Разом ми повинні докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей радісний день і забезпечити відповідальність за всі російські злочини. Справедливість неминуча». Про це тут

Знову як у 90-х і розвал? До чого прийшла Росія за 4 роки масштабної війни

24 лютого 2022 року ніхто не міг припустити, що розпочата очільником РФ Володимиром Путіним масштабна війна проти України не закінчиться і за чотири роки після її початку.

За ці чотири роки російська економіка зазнала великих змін. Частина з них є незворотними, а решта створює передумови для структурної кризи, порівнянної із тією, що призвела до розпаду СРСР.

Продовження війни лише посилює ці проблеми. Аналіз Радіо Свобода за лінком

«Понад 20 Афганістанів» за 4 роки: чому Путін не зупиняється там, де Горбачов вивів війська?

Станом на лютий 2026 року російські втрати у війні проти України сягнули 1,2-1,3 мільйона військових. Із них убитими, за даними американських аналітиків, Росія втратила десь 325 тисяч військових, а решта – поранені або зниклі безвісти. Все це за чотири роки повномасштабної війни проти України.

За 10 років війни Радянського Союзу в Афганістані загинули 15 тисяч військових. Але чому для останнього радянського лідера Михайла Горбачова цифра в 15 тисяч була завеликою і він вивів війська з Афганістану.

А нинішній російський керманич Володимир Путін – незважаючи на понад 20 «Афганістанів» лише за чотири роки – поки не готовий припинити війну проти України? І питання тут не лише в жорстокості чи байдужості до людських втрат? Читайте і дивіться тут

Свідчення про сексуалізоване насильство російських військових: 393 справи, 23 дитини, 17 вироків

Сексуалізоване насильство під час конфлікту – воєнний злочин, про який часто й публічно почали говорити не так давно. Багато хто з тих, хто пережив цей вид насильства, не розповідають про те, що з ними сталося, через суспільну стигму, сором і тяжкість психологічних травм.

За чотири роки повномасштабної війни Росії проти України сотні людей пережили сексуалізоване насильство з боку російських військових. Його зазнають як мирні громадяни, так і військовополонені, як жінки, так і чоловіки, і ЛГБТК-люди. Українські та міжнародні слідчі називають це частиною систематичної політики армії Росії та кваліфікують ці дії як злочин проти людяності.

Сексуалізоване насильство з боку російських військових по-різному впливає на жінок, чоловіків та квір-людей. Про це тут

«Армія людину не змінює, армія людину підкреслює» – Герой України, учасник спецоперації «Квадрат»

Разом із підрозділом він потрапив у засідку, російський солдат поцілив у нього п’ятьома кулями, але, попри важке поранення, капітан Жуковець продовжив командувати групою до повного знищення противника, даючи накази на евакуацію і прикриття побратимам.

Командир роти розвідки 103-ї окремої бригади ТрО імені митрополита Андрея Шептицького Юрій Жуковець у серпні 2025 року командував спецоперацією «Квадрат», під час якої українські бійці форсували річку Сейм і відбили у російської армії півострів, що мало стратегічне значення.

Розмова із Жуковцем про службу, важкі бої на Харківщині, Курщині, Сумщині, а також про те, що допомогло його підрозділу не понести великі втрати, за лінком

Заклята «Дружба»: що відбувається з нафтопроводом, який подає російську нафту Європі?

Вже місяць Угорщина та Словаччини не отримують російську нафту нафтогоном «Дружба», який іде українською територією.

І хоча удар, який вивів магістраль із ладу, був російським, але Будапешт та Братислава «вхопились» за Україну, звинувачуючи саме її в тому, що «Дружба» не працює і не подає російську нафту до тих двох країн.

Тим часом тема перейшла в політичну площину – із блокуванням нового пакета санкцій ЄС проти Росії та фінансової допомоги Україні з боку Європи, погрозами призупинити постачання електроенергії Україні й посилити блокування перспектив членства України в ЄС. Про це тут

Публікації, які також можуть вас зацікавити:

Радіо Свобода Weekly – важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі щопонеділка. Підписатись на розсилку можна тут

