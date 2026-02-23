Євросоюз продовжив на рік санкції проти РФ

Європейський Союз продовжив до 24 лютого 2027 року, дію санкцій, запроваджених проти Росії через повномасштабну війну проти Україні. Текст рішення 23 лютого оприлюднений в офіційному журналі ЄС.

«Доки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати основоположні норми міжнародного права, включаючи, зокрема, заборону на застосування сили, закріплену у статті 2(4) Статуту Організації Об’єднаних Націй, або міжнародного гуманітарного права, доцільно залишати чинними всі заходи, запроваджені Союзом», – указано в заяві.

Рішення набере чинності 24 лютого 2026 року.

У Євросоюзі нагадали про резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка вимагає від РФ «негайно, повністю та беззастережно» вивести війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів та припинити всі воєнні дії, включно з «нападами на цивільне населення та цивільні об’єкти». Текст документа був схвалений 24 лютого 2025 року.