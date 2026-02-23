Доступність посилання

Євросоюз продовжив на рік санкції проти РФ

Європейський Союз продовжив до 24 лютого 2027 року, дію санкцій, запроваджених проти Росії через повномасштабну війну проти Україні. Текст рішення 23 лютого оприлюднений в офіційному журналі ЄС.

«Доки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати основоположні норми міжнародного права, включаючи, зокрема, заборону на застосування сили, закріплену у статті 2(4) Статуту Організації Об’єднаних Націй, або міжнародного гуманітарного права, доцільно залишати чинними всі заходи, запроваджені Союзом», – указано в заяві.

Рішення набере чинності 24 лютого 2026 року.

У Євросоюзі нагадали про резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка вимагає від РФ «негайно, повністю та беззастережно» вивести війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів та припинити всі воєнні дії, включно з «нападами на цивільне населення та цивільні об’єкти». Текст документа був схвалений 24 лютого 2025 року.

