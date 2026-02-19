Трамп продовжив на рік частину санкцій проти РФ

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Росії, запроваджені за агресію проти України. Текст відповідного указу з’явився 18 лютого на сайті Федерального реєстру США.

Документ, який набирає чинності 20 лютого, продовжує антиросійські санкції, запроваджені указами президентів США у 2014, 2018 і 2022 роках.

6 березня 2014 року указ президента США Барака Обами № 13660 передбачав заморожування майна ряду осіб, пов’язаних із процесом окупації Криму Росією.

Надалі за правління президентів Дональда Трампа та Джо Байдена список підсанкційних осіб доповнювався і коригувався, приміром, у разі смерті такої особи.

«Дії та політика (влади Росії), про які йдеться в цих указах, продовжують становити надзвичайну загрозу інтересам національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів», – ідеться в документі.

На початку січня 2026 року сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем повідомив, що президент США Дональд Трамп «дав зелене світло» двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії.

Законопроєкт передбачає, зокрема, запровадження 500-відсоткових мит на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ, уран і нафтопродукти. Ініціативу підтримали понад 80 зі 100 сенаторів.

У листопаді агентство Reuters із посиланням на високопоставленого представника Білого дому повідомило, що президент Трамп готовий підписати законопроєкт про запровадження нових санкцій проти Росії за умови, що він збереже за собою право остаточного рішення щодо будь-яких обмежень.