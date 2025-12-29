Радіо Свобода Weekly: Трамп прокоментував масовані атаки України по території РФ

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Трамп заявив про «фінальний етап» переговорів, але дедлайнів немає

Президент США Дональд Трамп стосовно мирного плану в російсько-українській війні заявив: «ми вже на фінальному етапі» переговорів.

«Побачимо – це або припинеться, або ще триватиме дуже довго. Мільйони людей будуть вбиті, це смерті, яких можна було б уникнути», – сказав Трамп 28 грудня під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським спілкування з пресою у Мар-а-Лаго (Флорида, США).



За його словами, обидві сторони хочуть, щоб «це зупинилося». Трамп також заявив, що у нього немає дедлайнів. «Мій єдиний дедлайн – це припинити війни», – сказав президент США.

Володимир Зеленський у свою чергу зазначив, що переговорні команди США та України робили «все, що від них залежало». Він висловив сподівання, що всі підготовлені документи «приведуть нас до реальних результатів». «90% нашого плану вже були узгоджені. Думаю, наші команди проробили чудову роботу», – додав президент Украъни. Про це тут

Президент США Дональд Трамп також вважає, що російський лідер Володимир Путін «серйозно» налаштований на мир.

«Ні, зараз він серйозно налаштований. Я думаю, Україна теж провела серйозну атаку, і я не розцінюю це негативно. Я думаю, вибухи були і там, і там. В різних частинах Росії. Як на мене, ракети прилетіли не з Конго, не зі США – ймовірно, прилетіли з України», – зазначив він, відповідаючи на запитання «Що скажете стосовно останніх масованих атак РФ? Схоже, Путін не налаштований на мир?»

За словами Трампа, як народ України хоче завершення війни, так і народ Росії цього хоче. Детальніше за лінком.

«Це його хрест» – Віктор Муженко про «безальтернативного» Сирського, головні проблеми армії, фронт і «паперових генералів». Велике інтерв’ю

Головне завдання українського війська у 2026 році полягатиме у стримуванні російських сил. Щоб виконати цю задачу, Україна має вирішити проблему мобілізації: переглянути систему бронювання і проаналізувати кількісне співвідношення людей у бойових і тилових частинах, зазначає Віктор Муженко, начальник Генштабу ЗСУ – головнокомандувач Збройних сил України у 2014–2019 роках.

Він хоч і визнає, що в українській армії багато проблем (від недоліків забезпечення, до СЗЧ), однак про головнокомандувача Олександра Сирського відгукується доволі компліментарно, мовляв «альтернативи йому немає». Натомість, генерала Муженка явно зачепила заява бригадного генерала Андрія Білецького про «паперових генералів», які, як стверджував командир Третього армійського корпусу ЗСУ, «не знаючи реалій війни, вершать людські долі». Муженко кидає виклик: «мені було б цікаво, щоб на якійсь із нарад Білецький не в колонці, а особисто озвучив цю тезу перед вищими офіцерами, перед тими генералами, яких він називає паперовими».

В розмові з Радіо Свобода генерал Муженко аналізує ситуацію на фронтах, окреслює головні проблеми української армії і розмірковує над стратегією України у війні – військовою і політичною. Окремо генерал ділиться роздумами про вибори під час війни і президентські амбіції іншого ексголовкома, а нині посла – Валерія Залужного. Читайте і дивіться тут

Чому так багато лідерів у Європі попереджають про війну з Росією?

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та інші європейські лідери у 2025 році неодноразово застерігали про можливу російську атаку на країни НАТО в найближчі роки.

Деякі експерти сумніваються у спроможності або намірах Росії здійснити напад найближчим часом, однак вважають, що президент Росії Володимир Путін у перспективі може піти на конфлікт для утримання влади.

У лютому данська розвідка заявила, що «Росія вважає себе у стані конфлікту із Заходом і готується до війни проти НАТО»; у червні головнокомандувач Бундесверу сказав, що напад може статися протягом чотирьох років; у листопаді його слова повторив польський колега – за два дні після того, як міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що «деякі військові історики навіть вважають, що ми вже пережили наше останнє літо миру». Більше інформації тут

«Це зусилля раз на покоління»: як Європа переозброюється на тлі російської загрози

Чи готові армії країн НАТО до сучасної війни, де велику роль відіграють безпілотники?

Як досвід боїв в Україні впливає на європейське переозброєння?

За яких умов Росія буде здатна військовим шляхом атакувати одну з країн альянсу?

На ці запитання проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії відповів співробітник аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин Рафаель Лосс. Читайте тут

«Фламінго», Міндіч і кіно: звідки підозри до Fire Point і чи вони справедливі?

Fire Point стрімко стала однією із ключових компаній у виробництві українських далекобійних БПЛА: як заявляють у Силах оборони, лише за серпень-вересень 2025-го понад половину всіх дронів, які застосовували ЗСУ, становили БПЛА саме цього виробника. Компанія демонструє здатність швидко масштабувати виробництво, виконувати великі державні замовлення та розвивати власну лінійку технологічних рішень. Також Fire Point заявляє про плани розширення за кордон – будує завод для виготовлення ракетного палива в Данії.

Водночас діяльність компанії супроводжується низкою звинувачень. Fire Point перебуває в полі уваги антикорупційних органів, поруч з деякими іншими виробниками. У публічному просторі обговорюють можливі зв’язки з підсанкційним бізнесменом Тімуром Міндічем, при тому, що сама компанія заперечує його причетність до власників.

Те, що Fire Point є одним із найбільших отримувачів державних оборонних контрактів, викликає і запитання щодо рівних умов конкуренції для інших українських виробників. А обмежена публічність, зумовлена секретністю роботи оборонного підприємства і воєнним станом, ускладнює зовнішню оцінку реальних обсягів виробництва та ефективності продукції. Читайте і дивіться про це тут

Не пішов у полон, а заховався. Як оборонець «Азовсталі» рік водив за ніс ФСБ

Підполковник Держприкордонслужби Денис Сторожук відмовився виходити у полон з «Азовсталі», понад три тижні переховувався і самостійно вибрався із заводу.

Він понад рік жив в окупованій Амвросіївці. Звідти, за його словами, передавав українським військовим дані про пересування та позиції російських сил. Згодом Сторожука затримала ФСБ і він зазнав катувань.

Сторожука обміняли з полону у вересні 2024 року, але проти нього в Україні досі відкрита справа за «дезертирство», що блокує повернення на службу.

Коли останні захисники «Азовсталі» виходили – за наказом вищого командування – у полон, прикордонник Денис Сторожук пірнув у темну каналізаційну шахту під заводом – щоб спробувати вибратися з окупованого Маріуполя самотужки. За кілька годин до цього він разом із побратимами знищив зброю, промаркував тіла загиблих для майбутньої евакуації й написав прощальну записку, а потім підірвав кілька гранат, щоб ніхто не сумнівався в його смерті.

Тоді, каже Сторожук, він ще не знав, що опиниться в тилу противника, проживе майже рік в окупації, передаватиме інформацію українським військовим, а ФСБ оголосить на нього справжнє полювання. Настільки показове, що прокремлівський російський канал навіть зняв про нього фільм. Про це та багато іншого Денис Сторожук розповів в інтерв’ю Радіо Свобода. Дивіться і читайте за лінком

