Прихильники України у Вашингтоні закликали до «міцної» західної єдності

Cотні прихильників України зібралися на мітинг у Вашингтоні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.



Організатори заявили, що метою було продемонструвати єдність у Вашингтоні та закликати до подальшої участі США у зусиллях із завершення найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.



Мітинг організували провідні українсько-американські організації у співпраці з українським посольством у Вашингтоні.

Марина Байдюк, президентка United Help Ukraine – організації, що щорічно проводить заходи на річницю вторгнення – заявила, що Україну мають сприймати не як прохача, а як стратегічного партнера.



«Нам потрібна підтримка американців, але також нам потрібна підтримка уряду США і нинішньої адміністрації», – сказала вона у коментарі Радіо Свобода. – «Ми повинні бачити Україну не просто як державу, що перебуває у війні, не як прохача, а як союзника… що стримує величезну російську армію не лише для України, але й для решти Європи та усього вільного світу».

У заході також взяла участь Nova Ukraine, одна з найбільших американських благодійних організацій, що надає гуманітарну допомогу Україні. Її генеральний директор, посол Ерін Маккі, сказав Радіо Свобода, що метою було привернути увагу до нагальних зимових потреб на місцях – від базової гуманітарної допомоги до підсилення голосів дітей, вчителів і медиків, які щодня переживають війну.



Від 2014 року, за даними організації, було розподілено приблизно 150 мільйонів доларів допомоги.



До мітингу приєдналися європейські дипломати, наголосивши, наскільки важлива трансатлантична єдність.



Посол ЄС у Вашингтоні Йовіта Неліупшене у коментарі Радіо Свобода закликала забезпечити, щоб міжнародні голоси залишалися об’єднаними на підтримку Києва.



На запитання про стан західної єдності посол ЄС зазначила, що хоча ніхто не хоче, щоб війна тривала, виклик полягає в досягненні «сталого, тривалого та справедливого миру».



«Якщо ми продовжимо підтримувати Україну, якщо ми продовжимо чинити великий тиск на Росію через санкції і інші економічні заходи … і якщо агресор зрозуміє, що агресія не може просто зникнути без відповідальності за воєнні злочини, то це буде правильний сигнал єдності», – сказала вона.



Своє послання президенту Росії Володимиру Путіну вона сформулювала чітко: «Ця війна може зупинитися прямо зараз, якщо Росія припинить агресію».



Серед промовців був пастор Марк Бернс – духовний радник президента США Дональда Трампа. Він поставив запитання, як російське керівництво може виправдовувати атаки на мирних жителів і культові споруди, одночасно начебто підтримуючи християнські цінності.



«Як можна бути християнином, коли ви бомбардуєте маленьких дітей, які просто йдуть до церкви?» – запитав він. – «Як можна бути християнином, коли ви дозволяєте російським солдатам ґвалтувати жінок? Як можна бути християнином, коли ви бомбите понад 700 церков в Україні?.. Це не таке християнство, у яке я вірю».



В інтерв’ю Радіо Свобода Бернс сказав, що відвідав Україну й поділився власними спостереженнями про звірства, включно з тими, що відбулися в Бучі, з Трампом.



«Остання розмова, яку я мав з [президентом США], була кілька днів тому, і він сказав мені: «Ми дуже, дуже близькі до того, щоб мати перемир’я», – сказав Бернс.



Він відкинув припущення, що Трамп є на боці Москви, назвавши такі твердження хибними.

«Президент Трамп хоче миру», – наголосив Бернс. – «Він знає, що Росії не можна довіряти».



Денис Сієнік, заступник голови місії українського посольства в Вашингтоні, сказав, що Київ прагне «надійного, тривалого та справедливого миру» з чіткими гарантіями безпеки. За його словами, Україна залишається прихильною до переговорів і висловив вдячність адміністрації Трампа та іншим партнерам, залученим до мирних зусиль.



Водночас Сієнік зазначив, що необхідно посилювати оборону України, щоб зберегти життя під час перемовин.



Дехто з демонстрантів висловив побоювання, що увага США до війни зменшується, оскільки повномасштабна війна вступає у п’ятий рік. Одна жінка, яка під час війни перевезла свою сім’ю до США, сказала, що важливо нагадувати американській громадськості про щоденні труднощі та загрози, з якими стикаються українці.



Інші стверджували, що доля України має значення далеко за межами її кордонів.



Сієнік вказав на розмір і різноманітність учасників акції як доказ стійкої підтримки в США.



«Я дійсно гордий бачити не лише українців, але й американців, а також європейців та громадян інших країн… Кожне слово має значення», – сказав він.



Учасники акції пройшли маршем від Меморіалу Лінкольна до резиденції російського посла.

Такі акції почалися у Вашингтоні у 2022 році як спонтанний прояв шоку та солідарності, а згодом перетворилися на те, що учасники мітингу 21 лютого назвали «болісною традицією».

Також 21 лютого на одну з центральних площ Праги вийшли кілька десятків тисяч чехів, які висловили свою підтримку Україні. Подібні акції, як повідомляється, також відбулися у Парижі, Лондоні, Дюссельдорфі.

24 лютого – четверта річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну.



