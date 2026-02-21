Тисячі чехів у Празі вийшли на акцію підтримки «Разом за Україну»

У суботу, 21 лютого, на одній з центральних площ Праги вийшли кілька десятків тисяч чехів, які висловили свою підтримку Україні. Акція «Разом за Україну» приурочена до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Організатори заявили, що метою події було продемонструвати, що громадяни Чехії й надалі стоять на боці України, попри суперечливі політичні сигнали у світі та спроби применшити відповідальність агресора. У виступах чеські політики та активісти наголосили, що рішення про умови миру мають ухвалювати самі українці, а завершення війни не повинно означати втрату свободи держави.

Зі сцени до учасників акції виступив президент Чехії Петр Павел, який зазначив, що попри політичні розбіжності, «Чехія має допомагати Україні, адже вона воює й за нашу свободу».

«Ця війна стосується і нас. І якщо хтось каже нам, що ми вже втомилися від війни, що нас вже дратує постійно чути про Україну, то він ставиться байдуже до нашого власного майбутнього.

Рано чи пізно в Україні запанує мир. Вкрай важливо, яким він буде, оскільки він вплине на безпеку Європи на довгий час вперед. Це не українська війна, це і наша війна», – заявив президент Чехії.

Учасники акції розгорнули на Староміській площі великі прапори України та Чехії. У коментарях Радіо Свобода вони розповіли про власну мотивацію долучитися до заходу та значення міжнародної підтримки для українців.

«Ми бачимо, як нова чеська влада (парламент) прийшла з популістськими лозунгами, щодо допомоги Україні. Мовляв, гроші, які ми віддаємо українцям могли б піти на допомогу чехам. Тому я прийшов сюди підтримати Україну», - розповів у коментарі радіо свобода житель Праги Мартін Клоузберг.

«Для мене питання підтримки України не є політичним. Для мене це питання підтримки свободи та демократії в усьому світі», – розповів Радіо Свобода Даніел Краус.

Чехія з перших днів великої війни допомагала Україні - прийняла сотні тисяч біженців, допомагала зброєю та виступила ініціатором ініціативи з пошуку боєприпасів для сил оборони.

У грудні 2025 року в Чехії склав присягу новий кабінет міністрів, який очолив мільярдер Андрей Бабіш, до коаліції також входить партія «Автомобілістів» міністра Петра Мацінки та СПД Томіо Окамури.

Партія Бабіша виступала за скорочення підтримки України й, зокрема, відмову від постачання Києву озброєнь. СПД, яку її опоненти називають прямо проросійською силою, висловлювала відкрите невдоволення кількістю українських біженців у Чехії й допомогою, яку Прага надає Києву. Її лідер Томіо Окамура першого ж дня після обрання спікером парламенту розпорядився зняти з будівлі палати прапор України.