Зеленський запровадив санкції проти «тіньового флоту» та підприємств, які працюють на ВПК Росії

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування нових санкційних пакетів проти Росії.

Один із документів передбачає санкції проти 225 фізичних осіб – громадян Росії та інших країн, зокрема, Китаю, Індії, Філіппін, В’єтнаму, Пакистану, Панами та М’янму.

Офіс президента уточнює, що документ спрямований на «боротьбу з російським тіньовим флотом: запроваджено санкції проти 225 капітанів суден, які експортують російські нафтопродукти».

«Серед них громадяни 11 країн, зокрема Росії, Індії та Філіппін. Моніторинг ситуації в Чорному, Червоному та Балтійському морях показав: ці капітани керували суднами російського тіньового флоту й транспортували нафту в обхід санкцій ЄС, G7 та інших держав», – йдеться в повідомленні.





За даними ОП, 188 із цих танкерів уже перебувають під санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Швейцарії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, Україна продовжує переконувати партнерів у важливості індивідуальних санкцій проти капітанів танкерів:

«Системна робота на підсанкційному танкері є достатньою підставою для наслідків. Маємо відбити бажання працювати з російською нафтою, адже це пряме фінансування війни».

Другий санкційний пакет поширюється на 46 громадян Росії, двох громадян Ірану та 44 російські компанії, які обслуговують російський військово-промисловий комплекс, додає пресслужба.

В тому числі – підприємства, що постачають, розробляють, виробляють і ремонтують техніку, засоби радіоелектронної боротьби та запчастини для потреб російської військової промисловості. Зокрема, їхню продукцію використовують для виробництва балістичних і крилатих ракет, ударних і розвідувальних дронів, стрілецької зброї та боєприпасів.

«Двоє громадян Ірану причетні до постачання авіаційних запчастин і компонентів в обхід санкцій. Це відбувалося в інтересах Іранської авіабудівної промислової корпорації, яка є партнером Росії в розробці та виробництві дронів «Шахед» і вже перебуває під санкціями України, США, Швейцарії та Нової Зеландії», – зазначає ОП.

Цю інформацію в офісі Зеленського планують передати партнерам України для синхронізації.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Давосі 22 січня закликав європейських партнерів наслідувати приклад Сполучених Штатів, які зупиняють танкери російського «тіньового флоту» і конфіскують їхній вантаж.

«Тіньовим флотом» називають танкери, які Росія використовує для обходу санкцій проти її нафтової індустрії, запроваджені після повномасштабного вторгнення до України 2022 року.



