Угорщина має скасувати закони щодо «пропаганди ЛГБТ» – суд ЄС

Ухвалені раніше в Угорщині закони про заборону так званої пропаганди ЛГБТ для неповнолітніх суперечать нормам ЄС і мають бути скасовані. Таке рішення ухвалив 21 квітня суд Європейського Союзу, повідомляє Politico.

У повідомленні суду йдеться, що угорське законодавство, яке забороняє «просування» тематики ЛГБТ та трансгендерного переходу в медіа, доступних для дітей, є «особливо серйозним порушенням кількох основних свобод». Справа розглядалася з ініціативи Єврокомісії, яка оскаржувала угорське законодавство. До позову також приєдналися 15 країн-членів ЄС.

Закони, що обмежують права ЛГБТ, були ухвалені в Угорщині у 2021 році з ініціативи владної партії прем’єр-міністра Віктора Орбана. Торік законодавство додатково посилили, внаслідок чого під заборону потрапило, зокрема, проведення ЛГБТ-прайдів. Проте прайд у Будапешті відбувся без узгодження з владою.

Віктор Орбан програв вибори 12 квітня та залишить пост прем’єр-міністра, новим очільником уряду стане лідер опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр. Сам він раніше обіцяв переглянути законодавство, наголосивши, що заборона прайдів суперечить праву на свободу зборів, а дискримінація меншин неприпустима.

Рішення суду означає, що Єврокомісія тепер може вимагати від Угорщини перегляду законодавства під загрозою фінансових санкцій, але, очевидно, що цього не буде потрібно, і нова влада Угорщини добровільно виконає рішенню суду.